Gusto Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko korvaus in United States Gusto:ssa on yhteensä $217K per year L4 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $217K. Katso Gusto:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $217K $150K $67.5K $0 Näytä 3 Lisää tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset

Yritys Sijainti | Päivämäärä Tason nimi Tunniste Vuosien kokemus Yhteensä / Yrityksessä Kokonaiskorvaus ( USD ) Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus

Ansaintaaikataulu Pää Vaihtoehto 1 20 % V 1 20 % V 2 20 % V 3 20 % V 4 20 % V 5 Osaketyyppi Options Gusto-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua: 20 % ansaitsee 1st - V ( 20.00 % vuosittain )

20 % ansaitsee 2nd - V ( 1.67 % kuukausittain )

20 % ansaitsee 3rd - V ( 1.67 % kuukausittain )

20 % ansaitsee 4th - V ( 1.67 % kuukausittain )

20 % ansaitsee 5th - V ( 1.67 % kuukausittain ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment. 25 % V 1 25 % V 2 25 % V 3 25 % V 4 Osaketyyppi Options Gusto-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua: 25 % ansaitsee 1st - V ( 25.00 % vuosittain )

25 % ansaitsee 2nd - V ( 2.08 % kuukausittain )

25 % ansaitsee 3rd - V ( 2.08 % kuukausittain )

25 % ansaitsee 4th - V ( 2.08 % kuukausittain ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä Gusto ?

