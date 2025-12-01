Asiakaspalveluoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Gusto:ssa vaihtelee $88.3K ja $125K per year välillä. Katso Gusto:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Gusto-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
Gusto-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
