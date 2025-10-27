Yritysluettelo
Gupshup
Gupshup Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India Gupshup:ssa on yhteensä ₹2.36M per year. Katso Gupshup:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.36M
Taso
SE2
Peruspalkka
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonus
₹281K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Gupshup?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Gupshup in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,058,887. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gupshup Ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,355,424.

