Guidewire Software
Ohjelmistosuunnittelija Taso

Staff Software Engineer

Tasot yrityksessä Guidewire Software

  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Staff Software Engineer
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$307,084
Peruspalkka
$204,667
Osakeanti ()
$73,750
Bonus
$28,667

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
