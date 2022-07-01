GuideWell Palkat

Yritysluettelo
GuideWell:n palkka vaihtelee $76,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $164,175 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GuideWell. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $76K
Tuotepäällikkö
$121K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$84.4K

Ratkaisuarkkitehti
$164K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$116K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GuideWell on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $164,175. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GuideWell ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,575.

