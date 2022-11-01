GSoft Palkat

Yritysluettelo
GSoft:n palkka vaihtelee $66,689 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $107,236 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GSoft. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Koneinsinööri
$99.5K
Tuotepäällikkö
$107K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $66.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GSoft on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $107,236. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GSoft ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,500.

