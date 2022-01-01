Yrityshakemisto
GSK
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

GSK Palkat

GSK:n palkkaväli vaihtelee $6,733:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $392,700:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä GSK. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $177K
Datatieteilijä
Median $86.1K
Toimistoassistentti
$71.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Biomediciinan insinööri
$169K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$28.8K
Liiketoiminta-analyytikko
$28.2K
Valvontainsinööri
$91.3K
Asiakaspalvelu
$36.1K
Datatieteen päällikkö
$60.3K
Talousanalyytikko
$65.3K
Tietotekniikan asiantuntija
$59.7K
Liikkeenjohdon konsultti
$114K
Markkinointi
$248K
Markkinointitoiminnot
$75.9K
Tuotesuunnittelija
$55.4K
Tuotevastaava
$60.5K
Ohjelmajohtaja
$129K
Projektipäällikkö
$393K
Rekrytoija
$80.6K
Sääntelyasiat
$97.8K
Myynti
$6.7K
Tietoturva-analyytikko
$105K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$86.1K
Ratkaisuarkkitehti
$161K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli GSK:ssa on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $392,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
GSK:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $83,329.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja GSK:lle

Liittyvät yritykset

  • ASOS
  • IGT
  • Arrival
  • Adidas
  • Aviva plc
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit