Grid Dynamics
  • Palkat
  • Tekninen ohjelmapäällikkö

  • Kaikki Tekninen ohjelmapäällikkö -palkat

  • Greater Dallas Area

Grid Dynamics Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat sijainnissa Greater Dallas Area

Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in Greater Dallas Area Grid Dynamics:ssa on yhteensä $159K per year T3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $155K. Katso Grid Dynamics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Grid Dynamics-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Tekninen projektijohtaja

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Grid Dynamics in Greater Dallas Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $175,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grid Dynamics Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in Greater Dallas Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $155,000.

