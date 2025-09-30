Yritysluettelo
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Wroclaw Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Wroclaw Metropolitan Area Grid Dynamics:ssa vaihtelee PLN 57.8K per year T1 -tasolta PLN 230K per year T3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Wroclaw Metropolitan Area on yhteensä PLN 152K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Grid Dynamics-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Grid Dynamics in Wroclaw Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 250,915. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grid Dynamics Ohjelmistoinsinööri roolille in Wroclaw Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 179,760.

