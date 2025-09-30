Ohjelmistoinsinööri korvaus in Warsaw Metropolitan Area Grid Dynamics:ssa vaihtelee PLN 83.2K per year T1 -tasolta PLN 389K per year T4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area on yhteensä PLN 305K. Katso Grid Dynamics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Grid Dynamics-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
