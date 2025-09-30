Yritysluettelo
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa United States

Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Grid Dynamics:ssa vaihtelee $125K per year T2 -tasolta $159K per year T4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $145K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$125K
$125K
$0
$0
T3
Senior Software Engineer
$155K
$154K
$455
$0
T4
Staff Software Engineer
$159K
$154K
$526
$3.9K
$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Grid Dynamics-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Grid Dynamics in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $180,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grid Dynamics Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,000.

Muut resurssit