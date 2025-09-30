Yritysluettelo
Grid Dynamics Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa India

Ohjelmistoinsinööri korvaus in India Grid Dynamics:ssa vaihtelee ₹1.15M per year T1 -tasolta ₹2.87M per year T3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.21M. Katso Grid Dynamics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Vertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Katso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Grid Dynamics-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Grid Dynamics in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,085,561. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grid Dynamics Ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,210,832.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Grid Dynamics ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

