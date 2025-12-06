Yritysluettelo
Greenway Health
Greenway Health Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Greenway Health:ssa vaihtelee ₹4.65M ja ₹6.6M per year välillä. Katso Greenway Health:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$60.1K - $71.1K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$52.9K$60.1K$71.1K$75.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Greenway Health in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,596,043. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Greenway Health Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,645,908.

