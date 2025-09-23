Yritysluettelo
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Greenway Greenhouse Cannabis Corporation:ssa vaihtelee $105K ja $146K per year välillä. Katso Greenway Greenhouse Cannabis Corporation:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$113K - $133K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$105K$113K$133K$146K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Greenway Greenhouse Cannabis Corporation?

UKK

The highest paying salary package reported for a Kirjanpitäjä at Greenway Greenhouse Cannabis Corporation in United States sits at a yearly total compensation of $146,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Greenway Greenhouse Cannabis Corporation for the Kirjanpitäjä role in United States is $105,000.

