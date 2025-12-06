Yritysluettelo
Greentech Industries
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kyberturvallisuusanalyytikko

  • Kaikki Kyberturvallisuusanalyytikko -palkat

Greentech Industries Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Greentech Industries:ssa vaihtelee BDT 4.07M ja BDT 5.57M per year välillä. Katso Greentech Industries:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kyberturvallisuusanalyytikko ilmoitustas yrityksessä Greentech Industries avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Greentech Industries?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kyberturvallisuusanalyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Greentech Industries on vuosittainen kokonaiskorvaus BDT 5,573,707. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Greentech Industries Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on BDT 4,071,229.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Greentech Industries ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Pinterest
  • PayPal
  • Airbnb
  • Databricks
  • Apple
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/greentech-industries/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.