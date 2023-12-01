Yritysluettelo
Greenphire
Greenphire Palkat

Greenphire:n palkka vaihtelee $101,490 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $136,178 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Greenphire. Viimeksi päivitetty: 9/9/2025

$160K

Tuotepäällikkö
$136K
Projektipäällikkö
$101K
Ohjelmistoinsinööri
$130K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Greenphire on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $136,178. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Greenphire ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,340.

Muut resurssit