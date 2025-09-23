Yritysluettelo
Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in France Greenly:ssa on yhteensä €51.7K per year. Katso Greenly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Greenly
Product Manager
Paris, IL, France
Yhteensä vuodessa
€51.7K
Taso
L2
Peruspalkka
€48.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€2.7K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Greenly?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

UKK

The highest paying salary package reported for a Tuotepäällikkö at Greenly in France sits at a yearly total compensation of €59,415. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Greenly for the Tuotepäällikkö role in France is €43,150.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Greenly ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Muut resurssit