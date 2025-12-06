Yritysluettelo
Green Street
Green Street Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Green Street:ssa vaihtelee $130K ja $181K per year välillä. Katso Green Street:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$140K - $164K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$130K$140K$164K$181K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Green Street?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Green Street in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $181,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Green Street Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,200.

