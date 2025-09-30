Yritysluettelo
Granicus Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Granicus:ssa on yhteensä ₹1.82M per year. Katso Granicus:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.82M
Taso
L3
Peruspalkka
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Granicus?

₹13.95M

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Granicus in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,054,708. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Granicus for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Bengaluru is ₹2,196,025.

