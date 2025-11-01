Yritysluettelo
Grainger Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä korvaus in United States Grainger:ssa vaihtelee $153K per year Senior Data Scientist -tasolta $195K per year Lead Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $150K. Katso Grainger:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Grainger?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Grainger in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $194,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grainger Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $156,000.

