Grafana
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Kaikki Ratkaisuarkkitehti -palkat

Grafana Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in United States Grafana:ssa on yhteensä $285K per year. Katso Grafana:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Yhteensä vuodessa
$285K
Taso
L5
Peruspalkka
$201K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$83.8K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Grafana?
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Grafana-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Grafana in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $286,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grafana Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $283,999.

Muut resurssit