  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Grafana Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in Germany Grafana:ssa on yhteensä €123K per year Senior Engineering Manager -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Germany on yhteensä €119K. Katso Grafana:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Grafana-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Grafana in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €185,136. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grafana Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €118,663.

