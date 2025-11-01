Yritysluettelo
Grafana
  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

Grafana Myynti Palkat

Katso Grafana:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹15.96M - ₹18.56M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Grafana-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Grafana in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹20,643,406. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grafana Myynti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹14,745,290.

Muut resurssit