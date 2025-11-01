Yritysluettelo
Grafana
Grafana Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in Germany Grafana:ssa on yhteensä €94.9K per year. Katso Grafana:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Yhteensä vuodessa
€94.9K
Taso
L4
Peruspalkka
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Grafana-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Grafana in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €95,042. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grafana Tuotesuunnittelija roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €85,548.

Muut resurssit