Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Grafana:ssa vaihtelee £43.9K ja £64K per year välillä. Katso Grafana:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Grafana-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Grafana in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £63,982. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grafana Henkilöstöhallinto roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £43,920.

Muut resurssit