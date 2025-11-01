Yritysluettelo
Grafana
Grafana Asiakasmenestys Palkat

Asiakasmenestys keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Grafana:ssa vaihtelee $139K ja $198K per year välillä. Katso Grafana:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$158K - $180K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$139K$158K$180K$198K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Grafana-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasmenestys roolille yrityksessä Grafana in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $198,240. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grafana Asiakasmenestys roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $139,440.

