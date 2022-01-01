Yritysluettelo
Gradle
Gradle Palkat

Gradle:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $177,110 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistoinsinööri
Median $162K
Rekrytoija
$101K
Myynti
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Gradle on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $177,110. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gradle ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $161,500.

