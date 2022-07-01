Yritysluettelo
Gradient AI
Gradient AI Palkat

Gradient AI:n palkka vaihtelee $122,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $185,000 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Gradient AI. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Data-asiantuntija
Median $185K
Ohjelmistoinsinööri
Median $122K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Gradient AI on Data-asiantuntija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $185,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gradient AI ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $182,580.

