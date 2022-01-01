Yritysluettelo
Grabango Palkat

Grabango:n palkka vaihtelee $65,325 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $210,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Grabango. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
UX-tutkija
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Grabango on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $210,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Grabango ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,700.

