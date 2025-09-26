Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Singapore GovTech:ssa on yhteensä SGD 215K per year. Katso GovTech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Yhteensä vuodessa
SGD 215K
Taso
J
Peruspalkka
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä GovTech?

SGD 211K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä GovTech in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 263,686. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GovTech Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 234,690.

