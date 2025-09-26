Yritysluettelo
GovTech
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Projektipäällikkö

  • Kaikki Projektipäällikkö -palkat

GovTech Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö mediaanikorvaus in Singapore GovTech:ssa on yhteensä SGD 145K per year. Katso GovTech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Yhteensä vuodessa
SGD 145K
Taso
L2
Peruspalkka
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 31.3K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä GovTech?

SGD 211K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Projektipäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

The highest paying salary package reported for a Projektipäällikkö at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 195,953. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Projektipäällikkö role in Singapore is SGD 135,144.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle GovTech ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit