Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Singapore GovTech:ssa on yhteensä SGD 138K per year. Katso GovTech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Yhteensä vuodessa
SGD 138K
Taso
L2
Peruspalkka
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 25.9K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä GovTech in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 298,803. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GovTech Tuotepäällikkö roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 149,876.

