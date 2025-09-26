Yritysluettelo
Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in Singapore GovTech:ssa on yhteensä SGD 101K per year. Katso GovTech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Yhteensä vuodessa
SGD 101K
Taso
-
Peruspalkka
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä GovTech?

SGD 211K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä GovTech in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 219,618. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GovTech Liiketoiminta-analyytikko roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 104,640.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle GovTech ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

