GovTech Palkat

GovTech:n palkka vaihtelee $8,514 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $163,213 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GovTech. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $95.1K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Tuotepäällikkö
Median $105K
Data-asiantuntija
Median $100K

Tuotesuunnittelija
Median $73.2K

UX-suunnittelija

Liiketoiminta-analyytikko
Median $76.9K
Projektipäällikkö
Median $110K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $163K
Data-analyytikko
$8.5K
Henkilöstöhallinto
$82.1K
Ohjelmapäällikkö
$117K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$69.6K
Ratkaisuarkkitehti
$103K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$74.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GovTech on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $163,213. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GovTech ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $95,115.

