Government of Canada
  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Ottawa Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Ottawa Area Government of Canada:ssa on yhteensä CA$88.5K per year. Katso Government of Canada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$88.5K
Taso
CS2
Peruspalkka
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Government of Canada?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Government of Canada in Greater Ottawa Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$121,089. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Government of Canada Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Ottawa Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$88,471.

