  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

Government of Canada Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Canada Government of Canada:ssa on yhteensä CA$122K per year. Katso Government of Canada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$122K
Taso
EC6
Peruspalkka
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Government of Canada?

CA$226K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Government of Canada in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$126,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Government of Canada Data-asiantuntija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$107,597.

