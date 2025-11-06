Yritysluettelo
Government of Canada
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Data-analyytikko Palkat sijainnissa Greater Ottawa Area

Data-analyytikko mediaanikorvaus in Greater Ottawa Area Government of Canada:ssa on yhteensä CA$70.4K per year. Katso Government of Canada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Government of Canada
Junior Programs Officer
Ottawa, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$70.4K
Taso
-
Peruspalkka
CA$70.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Government of Canada in Greater Ottawa Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$225,286. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Government of Canada Data-analyytikko roolille in Greater Ottawa Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$70,430.

