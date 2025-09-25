Yritysluettelo
Kirjanpitäjä mediaanikorvaus in Canada Government of Canada:ssa on yhteensä CA$111K per year. Katso Government of Canada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$111K
Taso
3
Peruspalkka
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Government of Canada?

CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä Government of Canada in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$135,354. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Government of Canada Kirjanpitäjä roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$111,384.

Muut resurssit