GoPro Palkat

GoPro:n palkka vaihtelee $72,563 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $291,450 Liiketoiminnan kehittäminen -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GoPro. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $72.6K
Liiketoiminnan kehittäminen
$291K
Datatieteilijä
$139K

Laitteistoinsinööri
$97.8K
Koneinsinööri
$187K
Tuotesuunnittelija
$189K
Tuotepäällikkö
$114K
Projektipäällikkö
$111K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$230K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

GoPro-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GoPro on Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $291,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GoPro ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $139,300.

Muut resurssit

