Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater London Area Goodnotes:ssa vaihtelee £50.7K per year L2 -tasolta £74.1K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater London Area on yhteensä £91K. Katso Goodnotes:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Palkkoja ei löytynyt
