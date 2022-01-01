Yritysluettelo
Goibibo
Goibibo Palkat

Goibibo:n palkka vaihtelee $11,854 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $65,444 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Goibibo. Viimeksi päivitetty: 10/16/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $15.6K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
$11.9K
Tuotepäällikkö
$60.9K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$65.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Goibibo on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $65,444. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Goibibo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $38,255.

