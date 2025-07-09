Yrityshakemisto
Godrej
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Godrej Palkat

Godrej:n palkkaväli vaihtelee $5,923:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $75,375:aan Liiketoiminnan kehittäminen :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Godrej. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Liiketoiminnan kehittäminen
$75.4K
Dataanalyytikko
$5.9K
Henkilöstöhallinto
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Godrej:ssa on Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $75,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Godrej:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $12,532.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Godrej:lle

Liittyvät yritykset

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit