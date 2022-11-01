Yritysluettelo
GoBolt
GoBolt Palkat

GoBolt:n palkka vaihtelee $29,804 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $132,184 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GoBolt. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $88.3K
Asiakaspalvelu
$29.8K
Data-analyytikko
$90.5K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$132K
UKK

Najlepšie platenú pozíciu v GoBolt predstavuje Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $132,184. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GoBolt je $89,390.

Muut resurssit