Juridiikka keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States GOAT:ssa vaihtelee $203K ja $295K per year välillä. Katso GOAT:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$233K - $265K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$203K$233K$265K$295K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

GOAT-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Juridiikka roolille yrityksessä GOAT in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $295,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GOAT Juridiikka roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $202,500.

Muut resurssit