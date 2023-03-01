Yritysluettelo
Globus Medical
Globus Medical Palkat

Globus Medical:n palkka vaihtelee $68,340 kokonaiskorvauksena vuodessa Biolääketieteen insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $203,010 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Globus Medical. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K
Biolääketieteen insinööri
$68.3K
Koneinsinööri
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$179K
Projektipäällikkö
$166K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$203K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Globus Medical on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $203,010. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Globus Medical ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $144,851.

