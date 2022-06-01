Yritysluettelo
GLOBO
GLOBO Palkat

GLOBO:n palkka vaihtelee $11,613 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $120,600 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GLOBO. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $29.8K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
$99.5K
Tuotesuunnittelija
$11.6K

Tuotepäällikkö
$60.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$106K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$121K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GLOBO on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $120,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GLOBO ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,788.

