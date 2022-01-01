Yritysluettelo
GlobalLogic
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

GlobalLogic Palkat

GlobalLogic:n palkka vaihtelee $1,516 kokonaiskorvauksena vuodessa Pääomasijoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $240,000 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GlobalLogic. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Ratkaisuarkkitehti
Median $240K

Data-arkkitehti

Tuotepäällikkö
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $177K
Kirjanpitäjä
$166K
Liiketoiminta-analyytikko
$22.3K
Asiakaspalvelu
$36.7K
Asiakaspalveluoperaatiot
$74.5K
Data-analyytikko
$22.5K
Data-asiantuntija
$111K
Talousanalyytikko
$167K
Laitteistoinsinööri
$27.9K
Liikkeenjohdon konsultti
$30K
Tuotesuunnittelija
$69.5K
Projektipäällikkö
$194K
Rekrytoija
$98K
Myynti
$214K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$74.5K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$124K
UX-tutkija
$95.5K
Pääomasijoittaja
$1.5K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at GlobalLogic is Ratkaisuarkkitehti with a yearly total compensation of $240,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GlobalLogic is $74,511.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle GlobalLogic ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit