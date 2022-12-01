Yritysluettelo
Glean
Glean Palkat

Glean:n palkka vaihtelee $62,409 kokonaiskorvauksena vuodessa Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä alemman pään mukaan $1,054,700 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Glean. Viimeksi päivitetty: 8/27/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $340K
Data-asiantuntija
$261K

Rekrytoija
$86.1K
Myynti
$289K
Myynti-insinööri
$230K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$1.05M
Ratkaisuarkkitehti
$62.4K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Glean-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Glean est de $245,692.

