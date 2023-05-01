Yritysluettelo
Givebutter
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Givebutter Palkat

Givebutter:n mediaaripalkka on $120,600 Asiakasmenestys -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Givebutter. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Asiakasmenestys
$121K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Givebutter on Asiakasmenestys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $120,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Givebutter ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,600.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Givebutter ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Stripe
  • Google
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/givebutter/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.