Gilead Sciences
Gilead Sciences Palkat

Gilead Sciences:n palkka vaihtelee $89,550 kokonaiskorvauksena vuodessa Pääomasijoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $349,238 Yrityskehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Gilead Sciences. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $140K
Data-asiantuntija
Median $223K
Talousanalyytikko
Median $210K

Ohjelmapäällikkö
Median $212K
Projektipäällikkö
Median $178K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $263K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $220K
Tuotepäällikkö
Median $170K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $295K
Biolääketieteen insinööri
$151K
Yrityskehitys
$349K
Data-tieteen päällikkö
$208K
Juridiikka
$291K
Liikkeenjohdon konsultti
$156K
Markkinointioperaatiot
$141K
Tuotesuunnittelija
$203K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$182K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$182K
Ratkaisuarkkitehti
$254K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$244K
Pääomasijoittaja
$89.6K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Gilead Sciences-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Gilead Sciences on Yrityskehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $349,238. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gilead Sciences ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $208,035.

Muut resurssit